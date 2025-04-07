Küresel Piyasalarda Sert Düşüş

(ANKARA) - Küresel piyasalarda başlıca borsa endeksleri haftaya sert düşüşlerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı gümrük tarifeleri planından geri adım atmaması, yatırımcıların resesyon riskinin arttığına inanmasına ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine mayıs gibi erken bir tarihte başlayabileceği beklentisine yol açtı.

Vadeli işlemler piyasasında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri beş seferde, toplamda yaklaşık 1.25 puan düşürebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, Hazine tahvillerinin getirilerini hızla aşağı çekerken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar da zayıfladı.

Avrupa'da hafta başında EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 4,4, FTSE vadeli işlemleri yüzde 2,1, DAX vadeli işlemleri ise yüzde 4,2 düştü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 6,6 düşerek 2023 sonlarında görülen seviyelere geriledi. Güney Kore borsası yüzde 5 değer kaybetti. Morgan Stanley Capital International'ın Asya-Pasifik hisse senetleri endeksi yüzde 7,8'lik sert düşüşle 2008'den bu yana en büyük tek günlük kaybına ulaştı. ABD merkezzli S&P 500 vadeli işlemleri dalgalı seyirde yüzde 3,5 düşerken, Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 4,4 değer kaybetti.

Çin'in önde gelen hisse senetlerini izleyen CSI300 endeksi yüzde 6,3 değer kaybederken, piyasalar Pekin'in yeni bir teşvik paketi açıklayıp açıklamayacağını bekliyor. Perşembe ve cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı olan Tayvan borsası yüzde 10'a yakın düştü. Bu da yetkilileri açığa satışları (short-selling) sınırlamaya itti. Gelişmekte olan Asya'nın tamamı düşüşteyken Hindistan'ın Nifty 50 endeksi de yüzde 4 geriledi.

Küresel büyüme görünümündeki bozulma, geçen haftaki sert düşüşlerin ardından petrol fiyatlarını da baskılamaya devam ediyor. Brent petrol varili hafta başında 1,35 dolar düşerek 64.23 dolara, ABD ham petrolü ise 1,395 dolar düşerek 60,60 dolara geriledi.

Trump: "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir"

Piyasalardaki bu yıkım, Trump'ın dün akşam gazetecilere yaptığı "yatırımcılar bu ilacı içmek zorunda kalacak" açıklamasının ardından geldi. Trump, ABD'nin ticaret açığı düzeltilmeden Çin'le bir anlaşma yapmayacağını belirtti. Geri adım sinyali vermeyen ABD Başkanı, küresel borsa piyasalarında şok dalgalarına yol açan gümrük tarifelerini savunarak, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" dedi.

Trump, işlerin ve yatırımların ABD'ye geri döneceğini ve ABD'nin "daha önce hiç olmadığı kadar zengin olacağını" belirtti. Trump, Avrupa ve Asya ülkelerinin "ABD ile anlaşma yapmak için can attıklarını" söyledi.

ABD'nin eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmede "Piyasalar, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uygulamaya koyduğu en zarar verici ekonomi politikaya tepki veriyor. Vadeli işlemler piyasalarında şu anda yaşananlar, Başkan'ın (Trump) hatalarında ısrar etmesinin ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını gösteriyor" dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli NBC'de katıldığı programında, bir sonuç olarak resesyon beklemek için "hiçbir sebep olmadığını" belirterek, "Bu bir uyum süreci" dedi. Bessent ayrıca, Trump'ın 50'den fazla ülkenin yönetimiyle, tarife dışı ticaret engellerini düşürme, tarifeleri azaltma ve döviz manipülasyonunu durdurma konusunda temasa geçtiğini savundu.

ABD'nin bankacılık devi JP Morgan, Trump'ın gümrük tarifeleri açıklamasının ardından ABD ve küresel ekonomide resesyon olma olasılığını yüzde 60 olarak öngördü.