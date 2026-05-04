Kursta tanışıp iş hayallerini birleştirdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dikiş nakış kursunda bir araya gelen ev kadınları, hem sosyalleşip meslek öğreniyor hem de güçlerini birleştirerek kendi iş yerlerini açmanın planlarını yapıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde muhtarlık öncülüğünde başlatılan dikiş nakış kursu, ev kadınlarının hayatında yeni bir sayfa açtı. Kursta tanışan kadınlar, öğrendikleri mesleği kazanca dönüştürmek için birlikte iş yeri açmaya hazırlanıyor.

Yunusemre'nin 87 mahallesi arasında en büyüklerinden biri olan Güzelyurt Mahallesi'nde görev yapan Mahalle Muhtarı Aynur Tava'nın girişimleriyle, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yaklaşık 3 ay önce başlatılan kurs büyük ilgi gördü. Kursun açılması için belediyeye ait uygun alan bulunamayınca, Şekerci Hüseyin Dede Camii avlusundaki sosyal tesis, Yunusemre İlçe Müftülüğü'nün onayıyla kursa tahsis edildi.

Yunusemre İlçe Müftülüğü, Kaymakamlık, Yunusemre Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen kursun, muhtarlık öncülüğünde açılan ilk kurs olma özelliği taşıdığını belirten Muhtar Aynur Tava, "Sabah ve öğlenci olmak üzere iki grubumuz var. Haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Evden çıkmayan, kendini keşfeden kadınlarımız var. 'Burada kendimizi bulduk' diyorlar. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor" dedi.

Kursun sadece bir eğitim alanı olmadığını vurgulayan Tava, "Üç kursiyerimiz birleşerek dükkan açma hedefi koydu. Bu bizi çok gururlandırıyor. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerden Nilüfer Demirel ise hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Eksiklerimi tamamlamak için geldim. İnşallah kendi iş yerimizi açarak hem üretmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak istiyoruz. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum, evde boş durmasınlar" ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez böyle bir kursa katıldığını söyleyen Nimet Karaca da, "Makineye iplik bile takamazdım. Şimdi kendi kıyafetlerimi dikiyorum. Bu kurs benim için çok büyük bir fırsat oldu" dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Kocaoğlu ise arkadaşlarıyla birlikte iş yeri açmayı planladıklarını belirterek, "İki üç arkadaş birleşip mahallemizde dikiş ve tadilat üzerine bir iş yeri açmak istiyoruz. Burada sadece meslek değil, dostluk da kazandık" diye konuştu.

Kadınların hem meslek edinip hem de sosyal hayata katılmalarını sağlayan kurs, mahallede diğer kadınlara da örnek oldu. - MANİSA