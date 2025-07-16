Kuru Kayısı İhracatında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kuru Kayısı İhracatında Düşüş

Kuru Kayısı İhracatında Düşüş
16.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yılın ilk yarısında kuru kayısı ihracatında %18,9 düşüşle 151 milyon dolar kazandı.

Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, 2025 yılının ilk 6 ayında 115 ülkeye 29 bin 704 ton gönderildi.

Bu dış satım karşılığında 151 milyon dolar gelir elde eden ihracatçılar, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 186 milyon 361 bin dolarlık ihracata göre yüzde 18,9 düşüş yaşadı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya kayısısının dünya pazarında kalitesiyle öne çıktığını söyledi.

"Kalite açısından rakibimiz yok"

Dünyanın farklı bölgelerinde kayısı üretildiğini hatırlatan Özcan, " Orta Asya'da kayısı üretiliyor ve Malatya kayısısına fiyat açısından rakip olsalar da kalite açısından rakibimiz yok. Bundan sonra her ay 2 bin tonun üzerinde ihracat odaklı bir piyasa olacak gibi görünüyor." dedi.

Özcan, zirai donun etkileri nedeniyle kilogram fiyatlarında da değişiklikler yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Zirai dondan önceki fiyat ortalamamız kilogramda 4,7 dolar civarındaydı ama şu an ham madde fiyatları 9 doların üzerinde işlem görüyor. Önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarının kilogramda 11-12 dolar bandında ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de zirai dondan 34 il zarar gördü ancak Malatya en fazla zarar gören illerden biri oldu."

Özcan, fiyatlardaki sert makas değişikliği nedeniyle ihracatta kısmi bir gerileme beklediklerini ve bunun rakamlara yansıdığını ifade etti.

Haziran ayında 2 bin 600 tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bundan 18 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getiren Özcan, "Geçmiş dönemlerdeki kontratlardan dolayı, ürünün bugün geldiği rakamlara ihracatta ulaşmış değiliz. 2025 yılı mahsulümüz yok denecek kadar az. Rutin ihracatımız elimizde bulunan stoklarla devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ramazan Özcan, İhracat, malatya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Kayısı İhracatında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama

10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 11:39:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kuru Kayısı İhracatında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.