Kuru Kayısı İhracatında Düşüş Kaygısı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından kuru kayısıda ihracatın her yıl gerilediğini belirterek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kayısı fiyatlarının kaliteye göre 200 ile 300 lira bandında değiştiğini belirten Solmaz, yüksek üretim maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Solmaz, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve çiftçiye pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerle rekabet ettiğini belirten Solmaz, bu ülkelerde üretim maliyetlerinin daha düşük olduğunu söyledi. Bu ülkelerin kurutma tekniklerini geliştirdiğini ve üretimlerinin desteklendiğini aktaran Solmaz, fiyat avantajı nedeniyle tüketicilerin alternatif ülkelere yöneldiğini söyledi.

Solmaz, Türkiye'nin dünya kuru kayısı üretim ve tüketimindeki payının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde gerilediğini belirterek, "Şu anda yüzde 40'lara kadar ihracatımız düşmektedir. Bundan 10 yıl önce dünya kayısı üretiminin ve tüketiminin yüzde 85'ini ülkemiz karşılıyordu. Her yıl ihracatımızın düşmesi Malatya ve ülke ekonomisine büyük zarar verir" dedi.

İhracatçıların rakip ülkelerden kayısı getirerek serbest bölgelerde işleyip ihraç ettiğini de belirten Solmaz, bunun Malatya kayısısının ihracatına zarar verdiğini söyledi. Solmaz, üreticinin mağdur olmaması için pozitif ayrımcılıkla desteklenmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve lisanslı depoculuk kapsamında destek alımlarının yapılmasını istedi.