Kuru Meyve İhracatçıları Malatya'da Toplandı - Son Dakika
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Kuru Meyve İhracatçıları Malatya'da Toplandı

14.07.2026 15:16
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Kuru Meyve İhracatçıları, Malatya'da kayısı ihracatını ve pazarlara erişimi ele aldı.

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu, yeni dönem ilk toplantısını "kayısının başkenti" Malatya'da gerçekleştirdi.

Malatya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ege, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Bayram Özgür, toplantıda yaptığı konuşmada, üzüm, incir, kayısı ve antepfıstığı gibi Türkiye'nin öne çıkan kuru meyve ürünlerinde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni yönetim olarak ilk sektör kurulu toplantısını Malatya'da yapmayı tercih ettiklerini belirten Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentin kısa sürede yeniden ayağa kalkmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle özellikle kayısı ihracatında önemli kayıplar yaşandığını dile getiren Özgür, ürün arzındaki düşüş nedeniyle bazı dış pazarların rakip ülkelere yöneldiğini kaydetti.

İhracatçılar olarak öncelikli hedeflerinin kaybedilen pazarlara yeniden ulaşmak olduğunu vurgulayan Özgür, "Çiftçi üretti, en güzel şekilde yetiştirdi, hasadını yapmaya başladı. Bundan sonra görev ihracatçılara bizlere düşüyor. Maksimum değer ve miktarda ülkemize en yüksek seviyede döviz getirisi getirecek şekilde ihracat yapmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay da incir, üzüm ve kayısının Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki prestij ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Gabay, zirai don nedeniyle kayısı ihracatının 250 milyon dolar seviyesinde kaldığını ifade etti.

Lisanslı depoculuğun ihracatta rekabet gücünü artıran önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Gabay, mevcut ve yeni pazarlarda güçlü kalabilmek için bu alandaki yatırımların büyük önem taşıdığını söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise sektör kurulu toplantısına 3 ihracatçı birliğinden yaklaşık 30 temsilcinin katıldığını belirterek, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında Malatya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Kuru kayısının tek başına Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 25'ten fazlasını oluşturduğunu ifade eden Özcan, Malatya kayısısının artık yalnızca kentin değil, Türkiye'nin en önemli tarımsal prestij ürünlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Ergüder ile Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Gedik'in selamlama konuşmalarının ardından sektör kurulu toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Malatya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Meyve İhracatçıları Malatya'da Toplandı - Son Dakika

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