Kuruçay\'da Üreticilere 20 Bin Biber Fidesi Dağıtıldı

Kütahya'nın Kuruçay beldesinde üreticilere 20 bin adet biber fidesi dağıtıldı.

Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, fide dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, beldenin Güzelyurt bölgesinin biberiyle meşhur olduğunu vurguladı. Başkan Atıcı, bu nedenle üreticilere destek olarak biber üretiminin artırılmasının ve daha fazla kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti. Atıcı, fide dağıtımının her yıl daha fazla katılımla geleneksel hale getirilmesinin planlandığını da ifade etti.

Üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuruçay Belediyesi'nin tarıma yönelik desteklerinin devam etmesi temennisinde bulundular.

Fide dağıtım programına MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA