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Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika

Kurulan-kapanan şirketler (2)

17.12.2021 10:06
Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de kasımda 10 bin 302 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye'de kasımda 10 bin 302 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 13,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,2, kooperatif sayısı yüzde 14 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 17,6 artarken, kooperatif sayısı yüzde 2,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 57,4, kooperatif sayısı yüzde 3 bin 700 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33 artış kaydetti.

Yüzde 40,7'si İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 302 şirket ve kooperatifin yüzde 84,4'ünü limited şirket, yüzde 14,5'ini anonim şirket, yüzde 1,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

Kasımda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 437'si ticaret, 1581'i imalat ve 1125'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 895'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 552'si inşaat ve 253'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 464'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 281'inin inşaat, 205'inin imalat sektöründe olduğu görüldü.

Söz konusu ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 748'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 272'si inşaat, 187'si imalat sektöründe yer aldı.

Kasımda 110 kooperatif kurulurken bunlardan 64'ü konut yapı kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1406 yabancı ortak sermayeli şirketin 108'i İran ve 44'ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 163'ü anonim, 1243'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1726'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 716'sı gayrimenkul acenteleri, 630'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

Türkiye, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika Ekonomi


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