Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu

07.09.2022 15:32
Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının sürdüğü "Eski Kuşadası" olarak anılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Söz verdiğimiz gibi kentimizin tüm alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının sürdüğü "Eski Kuşadası" olarak anılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Söz verdiğimiz gibi kentimizin tüm alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yenileme çalışmaları başlatılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde incelemelerde bulundu. Uzun yıllardır alt ve üst yapı yetersizliğinden dolayı sorun yaşayan bölgede hemşehrileri ile buluşarak talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. ASKİ tarafından içme suyu ana şebekesinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Ömer Günel, "Toplam 33 bin metrekarelik alanı kapsayan yenileme çalışmalarımızın 7 bin metrekarelik kısmını kısa süre içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Bir yandan yağmur suyu hatlarımızı yenilerken bir yandan da alt yapısı tamamlanan sokaklarda tarihi dokuya uygun begonit ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt ve üst yapıda uzun yıllar boyunca sorun yaşanmamasını hedefliyoruz. Eski Kuşadası olarak anılan bölgemiz de uzun bir sürenin sonunda hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi. Bölge sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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