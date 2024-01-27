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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vizyon projeler hakkında toplantı düzenledi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vizyon projeler hakkında toplantı düzenledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar ile bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek vizyon projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Günel, belediyenin mali disiplini sağlayarak bütçesini 1 milyar 280 milyon liraya çıkardıklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vizyon projeler hakkında toplantı düzenledi
27.01.2024 - 09:37,
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar ile bir araya geldi. Kentte yaşama geçirilecek vizyon projelerle ilgili fikir alış verişinin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğum 5 yılda gösterdiğimiz en önemli başarılardan biri Kuşadası Belediyesi'nde mali disiplini sağlayıp, bütçesini 1 milyar 280 milyona çıkarmak oldu" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, son olarak Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Başkan Ömer Günel, üyelere Kuşadası Belediyesi tarafından kentin ekonomik yaşamına hareketlilik getirecek olan vizyon projelerle ilgili her zaman fikir iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Görevde olduğu 5 yılda en önemli başarılarından birinin Kuşadası Belediyesi'nde gerçekleştirilen mali disiplin olduğunu belirten Başkan Ömer Günel; "2019 yılında görevi devraldığımda Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 280 milyon liraydı ve 83 milyon lira da kredi borcu vardı. Ekip arkadaşlarımla gerekli çalışmaları yaparak hem bütçeyi rehabilite ettik hem de kredi borcunu ödedik. Aynı zamanda gelir artırıcı kalemler oluşturduk. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 380 milyon liraya kadar ulaştı. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet üretmek için kullandık. Önümüzdeki dönem Kuşadası'nda vizyon projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerle ilgili de kentimizdeki STK'lar, dernekler ve meslek odalarının görüş, eleştiri ve önerilerine açığız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vizyon projeler hakkında toplantı düzenledi - Son Dakika


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