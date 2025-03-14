Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Tasarrufu İçin Yeni Sistem Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Tasarrufu İçin Yeni Sistem Kurdu

Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Tasarrufu İçin Yeni Sistem Kurdu

Kuşadası Belediyesi, hizmet araçlarının akaryakıt sarfiyatını daha iyi yönetmek amacıyla Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni devreye aldı. Yeni sistem, kamu kaynaklarından tasarruf sağlarken araçlar hakkında detaylı raporlar sunuyor.

14.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:32
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Kuşadası Belediyesi, hizmet araçlarında akaryakıt sarfiyatını daha doğru yönetmek amacıyla 'Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni' kullanmaya başladı. Günlük, aylık ve yıllık raporlama imkanı sunan sistem, kamu kaynaklarından tasarruf yapılmasını da sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık Yolu üzerinde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde bir süre önce Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni kurdu. Bu kapsamda hizmet filosunda kayıtlı olan her bir araç için tanıtım kartı oluşturuldu. Akaryakıt sarfiyatını daha doğru yönetmek amacıyla kullanılmaya başlanan sistem, tanıtım kartının pompa istasyonu üzerinde yer alan elektronik göstergeye okutulmasıyla çalışıyor. Sistem, tanıtım kartı olmayan araçlara pompa istasyonu üzerinden motorin veya benzin aktarılmasına kesinlikle izin vermiyor. Hizmet araçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık akaryakıt tüketim değerlerini de elektronik bir ortamda depolayan sistem sayesinde kamu kaynaklarından tasarruf yapılması sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçmesiyle birlikte aylık 3 bin litre akaryakıt tasarrufu yapmaya başlandığını belirten Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin, "Sistem, araç tanıtım kartı vasıtasıyla çalıştığı için verilen yakıt miktarını ve saati ile aracın plakasını anlık bir şekilde kaydediyor. Gün sonunda düzenli olarak sistemden 24 saatlik rapor indiriyoruz. Bu sayede hangi aracımızın gün içinde ne kadar akaryakıt aldığını, ne kadar aralıklarla aldığını, haftalık ve aylık bazda ne kadar tüketim yaptığını kontrol edebiliyoruz. Bu sistem Başkanımız Ömer Günel'in Kuşadası'nı şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetmesine önemli bir katkı sunarken ekiplerimizin de daha verimli çalışmasını sağlıyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Tasarrufu İçin Yeni Sistem Kurdu - Son Dakika

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