Ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Karar arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdi.
Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesi ile birlikte kentte faaliyet gösteren yerel üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla verilen destekler kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren arıcılara da malzeme desteğinde bulunulacak. Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında CHP'li belediye meclis üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Funda Şenol ve Emre Fazlılar tarafından verilen önerge doğrultusunda Güzelçamlı Arıcılar Derneği ve Muhtar Arıcılık Bal Evi çatısı altında faaliyet gösteren 34 bal üreticisine toplam 272 parça malzeme temin edilmesi kararı alındı. Karara göre bal üreticilerine kişi başı beşer adet kovan, birer çift eldiven, birer adet duman körüğü ve birer adet maske desteği sunulacak. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 66 olan OECD ortalamasına çıkması halinde milli gelirin yüzde 20 artacağını belirtti. Şimşek, kadınların iş gücüne ve iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasında olduklarını söyledi. Ayrıca, kadınların finansal okuryazarlığının artmasıyla iş gücüne katılımının da artacağını vurguladı.
Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.
Aydın'da önemli tarım ürünleri arasında yer alan kuru meyve sektörü, Şubat ayında 88 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirveye çıktı. Aydın'ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği kuru incir ihracatı da her geçen gün artış gösteriyor. Kuru meyve ihracatının büyük bir kısmını oluşturan Aydın, Ocak ayında 73,1 milyon dolar olan ihracatını Şubat ayında 88,1 milyon dolara yükseltti. Ayrıca Aydın'da madencilik sektörü 15 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 12 milyon dolarlık ihracata imza attı. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ise 2024 yılında beklenen düşüşler gerçekleşmedi ve Şubat ayında 62,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Adana'da kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı 'Su Kurulu Toplantısı' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, toplantıda havza bazında yönetim planları hazırladıklarını ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine değindi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eskişehir'in nüfusu 2021 yılında 898 bin kişi, 2022 yılında 907 bin kişi ve 2023 yılında da 915 bin kişi olarak hesaplandı. Kentteki yıllık nüfus artış hızı ise 2020-2021 yılları arasında yüzde 10,7, 2021-2022 yılları arasında yüzde 9,1 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 9,7 olarak belirtildi. Ayrıca, Eskişehir'in 2022 yılında aldığı göç 37,3 bin kişi olurken, verdiği göç ise 29,8 bin kişi olarak hesaplandı. Buna göre kentte net göçün 7,5 bin kişi olduğu aktarıldı.
Yozgat'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yeni doğan kuzuların mutluluğunu yaşarken sürülerini de büyütüyor. Yozgat'ın coğrafi yapısı ve elverişli alanları sayesinde hayvancılık önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Şubat ayıyla birlikte doğan kuzular, besicileri sevindirirken, hayvanların gelişimi için güneşe çıkarılıyor. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, koyunlarının doğumlarını heyecanla bekliyor ve bu işi aileleriyle birlikte yapıyorlar.
TÜBİTAK, deprem çalışmalarıyla Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirmek için çok boyutlu teknoloji çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK'ın Afet Yönetimi Programı çatısı altında geliştirdiği projeler arasında enkaz altında canlı tespit sistemleri, akıllı telefon enkaz arama sistemi ve afet risk izleme ve tahmin sistemi bulunuyor. Ayrıca, sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturulması, sismolojik gözlem ağları kurulması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi gibi çalışmalar da yürütülüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da iş adamlarıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, son 22 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.
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