Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak

Eskişehir Nüfusu ve Göç Durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eskişehir'in nüfusu 2021 yılında 898 bin kişi, 2022 yılında 907 bin kişi ve 2023 yılında da 915 bin kişi olarak hesaplandı. Kentteki yıllık nüfus artış hızı ise 2020-2021 yılları arasında yüzde 10,7, 2021-2022 yılları arasında yüzde 9,1 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 9,7 olarak belirtildi. Ayrıca, Eskişehir'in 2022 yılında aldığı göç 37,3 bin kişi olurken, verdiği göç ise 29,8 bin kişi olarak hesaplandı. Buna göre kentte net göçün 7,5 bin kişi olduğu aktarıldı.