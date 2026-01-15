Kuşadası'nda evler ve yürekler dayanışmayla ısınıyor - Son Dakika
Kuşadası'nda evler ve yürekler dayanışmayla ısınıyor

15.01.2026 17:38  Güncelleme: 17:39
Kuşadası Belediyesi, kış aylarında zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelere soba desteğine devam ediyor. Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde yapılan sosyal yardımlar sayesinde 36 haneye soba ulaştırıldı ve destekler kış boyunca sürecek.

Kuşadası Belediyesi kış şartları ve her geçen gün etkisini artıran ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere soba desteğini sürdürüyor. Yapılan yardımlar sayesinde kentte evler ve yürekler dayanışma ile ısınıyor.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış şartlarını en kolay şekilde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Başkan Ömer Günel'in görev döneminde 3 kat artırılan sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi aileler için soğuk kış günlerinde yakacak yardımının yanı sıra soba dağıtımı da yapılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 günü geride bırakan kış desteklerinde bugüne kadar 36 haneye soba ulaştırdı. Sobalarını alan aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Soba desteğinin kış boyunca süreceği belirtildi.

Ekiplere soba dağıtımında eşlik eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde hemşehrilerimiz için sosyal yardımlarımızın miktarını ve çeşitliliğini artırdık. Soğuk kış günlerinde sobalarını teslim alan ihtiyaç sahibi aileler rahatça yuvalarını ısıtıyor. Ayrıca 1,5 ay önce açılan Ada Kıyafet Evi'nde de çocuklarımıza bağışçıların desteğiyle kışlık kıyafetler veriyoruz. Bu kış da sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
