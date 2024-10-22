Kuşadası Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Beslenme Desteğine Devam Ediyor

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde de kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme desteğinde bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine dağıtımın ilk gününde Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, artan enflasyon ve art arda gelen zamlar nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin çocukları için geçen yıl başlattığı beslenme çantası desteğine 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinin ilki, belirlenen dağıtım noktalarında Kuşadası Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla velilere ulaştırıldı. İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu paketleri alan veliler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Velilerin yüzünü güldüren proje, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Aileler beslenme paketlerini her Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi, Uğur İnan Spor Salonu, Ege ve Karaova mahalleleri muhtarlık binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binasının karşısına kurulan dağıtım noktalarına giderek alabilecek. Beslenme paketleri, Uydukent Sitesi, Kirazlı, Soğucak ve Yeniköy mahallelerindeki ailelereyse Kuşadası Belediyesi'nin araçları tarafından ulaştırılacak.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Çocukları eğitim gören ailelerin ekonomik olarak zor günler geçirmeye devam ettiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkemizde yetki ve imkanlarımız dahilinde öğrencilerimiz için bu yıl da elimizden geleni yapacağız. Eğitim öğretim yılının başında ilkokullar başta olmak üzere okullarımıza ücretsiz su sebillerimizi kurduk. Böylece öğrencilerimiz matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurmaya başladı. Bu yıl da beslenme çantası desteğimize yine devam ederek öğrencilerimizin doğru ve dengeli beslenmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - AYDIN