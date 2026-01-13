Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüşüyor - Son Dakika
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüşüyor

13.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:09
Kuşadası Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını ihtiyaç sahibi ailelere kışlık odun olarak ulaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yardımlar devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde mevsim şartlarına bağlı olarak gerçekleştirdiği budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor. Geçen yıl da aynı yöntemle birçok aileye kışlık odun yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerine destek olmak için her türlü imkanını kullanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği örnek çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş ağaçların kök ve gövdeleri düzenli olarak toplanıyor. Kamyonlara yüklenen ağaç atıkları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor.

Kışlık odun haline gelen ağaç atıkları, daha sonra Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı telefonu üzerinden yapılan başvurular sonrasında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün incelemeyle belirlediği adreslere ekiplerce teslim ediliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından kömür yardımıyla koordineli olarak yürütülen çalışma, ihtiyaç sahibi ailelerin hem evlerini hem de gönüllerini ısıtıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

