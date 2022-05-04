Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı

04.05.2022 11:54
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı

Kruvaziyer Turizminin başkenti Ege Port Kuşadası Limanı'na Bahama Bayraklı Seabourn Encore, Marshall Islands bayraklı Sırena, Bahama Bayraklı Star Prıde ve Norveç Bayraklı Vıkıng SKY isimli 4 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaştı.

Kruvaziyer Turizminin başkenti Ege Port Kuşadası Limanı'na Bahama Bayraklı Seabourn Encore, Marshall Islands bayraklı Sırena, Bahama Bayraklı Star Prıde ve Norveç Bayraklı Vıkıng SKY isimli 4 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaştı.

Sabah saatlerinde yanaşan kruvaziyer gemilerinden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 800 yolcunun bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken tur programına katılmayan turistler şehir merkezine yöneldi.

Türkiye'de Kruvaziyer turizminin Başkenti olan Aydın'ın Kuşadası ilçesine Mayıs ayında toplam 74 Kruvaziyer gemi seferinin gerçekleşeceğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "6 yil aradan sonra ilk kez 4 gemiyi aynı zamanda limanımızda misafir ediyoruz. Yaz sezonunca gün 6 gemiyi ayni zamanda misafir edeceğimiz günler de olacak. Akdeniz'in en fazla gemi ağırlayan limanları arasında yer alan Kuşadası limanı hızla eski şöhretli günlerine geri dönmekte. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazançlar sağlamasını diliyorum "dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı
Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı

YORUMLAR
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Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda kruvaziyer bayramı - Son Dakika


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