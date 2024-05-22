Kuşadası\'na Bahama bayraklı \'Norwegian Viva\' kruvaziyerinden binlerce turist

Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Bahama bayraklı 'Norwegian Viva' isimli kruvaziyer 3 bin 257 turist getirdi. Yolcu gemisinin kente ilk seferi olduğu belirtildi.

Kuşadası Limanı'na 293 metre uzunluğunda Bahama bayraklı 'Norwegian Viva' isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde yanaştı. Gemi, içerisinde ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 3 bin 257 turist ile 1470 personel getirdi. Yolcular, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle karşılandı. Tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine giden yolcular, dönüşteyse Kuşadası'nın turistik çarşılarında alışveriş yaptı. 2023 yılında Norwegian Cruise Line filosuna katılan Norwegian Viva'nın yıl boyunca Kuşadası'na birçok sefer düzenleyeceği bildirildi. - AYDIN