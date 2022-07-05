Kuşadası'na beş gemi birden yanaştı - Son Dakika
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Kuşadası'na beş gemi birden yanaştı

05.07.2022 14:58
Kuşadası'na beş gemi birden yanaştı

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına aynı anda 5 gemi yanaştı, 6 bin 700 turist günübirlik olarak Kuşadası'na giriş yaptı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına aynı anda 5 gemi yanaştı, 6 bin 700 turist günübirlik olarak Kuşadası'na giriş yaptı.

Ege Port Limanı'na sabahın erken saatlerinde Malta Bayraklı Celestyal Olimpia, Panama Bayraklı MSC Lirica, Norvec Bayraklı Viking SKY, Marshall Bayraklı Seven Seas Explorer, Malta Bayraklı Star Flyer isimli 5 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen 6 bin 700 yolcudan tur programına katılan turistler Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası merkezinde kalarak alışveriş yaptı.

Kuşadası'nda Kruvaziyer turizminin hız kesmeden devam ettiğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Ege Port Limanı'na sabahın erken saatlerinden itibaren Malta Bayraklı Celestyal Olimpia, Panama Bayraklı MSC Lirica, Norvec Bayraklı Viking SKY, Marshall Bayraklı Seven Seas Explorer, Malta Bayraklı Star Flyer isimli 5 kruvaziyer yanaştı. Ayrıca akşam 18.00 saatlerinde de Costa Venezia isimli dev kruvaziyer gemisi gelecek. Gece konaklama yapacak olan geminin yarın akşam saatlerinde limandan ayrılacağını" belirtti.

Kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin yıl sonuna kadar aralıksız devam edeceğini belirten Güngör, "Önümüzdeki günlerde aynı gün 6 kruvaziyeri misafir edeceğimiz günler de olacak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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