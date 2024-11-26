Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor

Kuşadası\'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor

Kuşadası Belediyesi, emekli ve gençlerin sosyalleşmesi amacıyla Davutlar Mahallesi'nde İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'ni açmaya başladı. Merkez, kafeterya, dinlenme Alanları ve kitap kafe gibi sosyal alanlar ile çeşitli etkinlikler sunacak.

26.11.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan emekli ve gençlerin sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla Davutlar Mahallesi'nde projelendirilen İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı. İçerisinde kafeterya, dinlenme yerleri ve kitap kafe gibi çeşitli alanların bulunacağı merkez yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle verimli zaman geçirmenin adresi olacak.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Sosyal Belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden hemşehrilerinin ez az seviyede etkilenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda emeklilerin ve Kuşadası'nın geleceği olan gençlerin sosyalleşebilmelerine katkı sağlamak amacıyla Davutlar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Saka Parkı'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlandı.

İçerisinde kafeterya, dinlenme alanları, toplantı odaları, sağlık odası ve kitap kafe gibi sosyal alanların bulunacağı İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nde emeklilerin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik başta internet olmak üzere çoğu hizmet ücretsiz olacak. Yıl boyunca çeşitli aktivitelerin de gerçekleştirileceği merkezde, görme engelli vatandaşlar için de haftanın belirli günlerinde sesli okuma etkinliği düzenlenecek. Aynı anda hem emeklilerin hem gençlerin hem de görme engelli vatandaşların yararlanacağı İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi, bu yönüyle de kent dayanışmasına katkı sağlayacak.

"Emekli ve gençlerin her zaman yanındayız"

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle emekli ve gençlerin zor günler geçirdiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle hemşehrilerime seçim döneminde verdiğim bir sözü daha yerine getirecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kuşadası hem emekli hem de genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir kent. İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin ilkini Davutlar Mahallesi'nde açacağız. Merkezimizde emeklilerimiz ve gençlerimize yönelik ücretsiz ikramlarımız olacak. Çeşitli atölye ve eğitim çalışmaları da düzenlenecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Belediye, Davutlar, Kuşadası, Ekonomi, Gençlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.