Kuşadası'nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı

18.06.2022 10:07
Kuşadası'nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı

Kuşadası'nın meyve bahçeleriyle ünlü Davutlar Mahallesi'nde 'Fresh Red' cinsi şeftalinin hasadına başlandı.

Kuşadası'nın meyve bahçeleriyle ünlü Davutlar Mahallesi'nde 'Fresh Red' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. Şekli, kokusu, rengi ve aromasıyla dikkat çeken İspanyol şeftalisi daha çok yurt dışına ihraç ediliyor.

Türkiye'de sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra meyve yetiştiriciliğiyle de adından söz ettiren Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde lezzetiyle ön plana çıkan 'Fresh Red' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. Şekli, kokusu, rengi ve tadıyla diğer şeftalilerden farklılık gösteren İspanyol cinsi şeftaliyi üreticiler sabahın erken saatlerinde yetiştiği ağaçlardan özenle topluyor. Seçme işlemine tabi tutularak boylarına göre ayrılan sarı etli şeftaliler, kasalara yerleştirildikten sonra yurt içine ve yurt dışına gönderilmek üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Şeker oranı yüksek, asit oranı düşük olan 'Fresh Red' cinsi şeftalinin ağacı her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verdiği için üreticinin yüzünü güldürüyor. Bölgede yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan şeftaliden bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Davutlar Mahallesi'nin toprak ve mikro iklim açısından meyve yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten şeftali üreticisi Tarık Cebeci, "Bu yıl şeftaliden istediğimiz verimi aldık. Bir terslik olmazsa dönüm başına 4-5 ton ürün toplamayı hedefliyoruz. Paketlediğimiz şeftalileri Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Bir kısmını da İstanbul ve Antalya'ya gönderiyoruz. Son dönemde mazot ve gübre fiyatlarındaki artış bizleri zor durumda bıraktı. Ayrıca şeftaliyi bahçeden toplama maliyetinde de artış var. Her şeye rağmen piyasaya kaliteli ürün sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Hasat yapan üreticiyi Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik'le birlikte ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise, "Kuşadası, turizmin yanında zeytin, kiraz, mandalina ve şeftali yetiştiriciliğinde de ön plana çıkan bir kent. Kuşadası Belediyesi olarak çiftçimize destek olmak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz. Çiftçimizin daha kaliteli ve nitelikli tarım yapabilmesi için belediye olarak ne destek gerekiyorsa vermeye hazırız" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı - Son Dakika

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