Kuşadası'nda Turunç Ağaçlarıyla Kadın Kooperatifi İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda Turunç Ağaçlarıyla Kadın Kooperatifi İş Birliği

Kuşadası\'nda Turunç Ağaçlarıyla Kadın Kooperatifi İş Birliği

Kuşadası Belediyesi, cadde ve sokaklardaki turunç ağaçlarının meyvelerini toplayarak Ada Kadın Girişimi Kooperatifi'ne teslim ediyor. Kadınlar, bu meyveleri reçele dönüştürerek yöresel lezzetler üretiyor.

22.02.2025 09:20  Güncelleme: 09:22
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Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin cadde ve sokaklarını süsleyen turunç ağaçlarının meyvelerini düzenli olarak toplayıp, Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne teslim ediyor. Rengi, kokusu ve aromasıyla Akdeniz'in sıcaklığını kabuğunda taşıyan meyveler, kooperatifte gönüllü olarak çalışan kadınların hünerli ellerinde reçele dönüşüyor.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın cadde ve sokaklarında turunçgiller familyasından gelen ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu her yerde yetişebilen birçok turunç ağacı bulunuyor. Kaldırımlarda ve yol kenarlarında dikili olan turunç ağaçlarının budama, sulama, aşılama ve diğer bakımları, yıl boyunca Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Portakala benzeyen ancak daha acı olduğu için meyve olarak tüketilmeyen turunçlar, Ocak veya Şubat ayı itibariyle de ağaçlardan toplanıyor.

Günde ortalama 150-200 kilogram turunç toplayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meyveleri kasaladıktan sonra Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne teslim ediyor. Böylece turunç meyvelerinin en tatlı yolculuğu da başlamış oluyor. Ardından kooperatifte 'Emek Atölyesi' çatısı altında Başkan Ömer Günel'in desteğiyle gönüllülük esasına göre çalışan kadınlar, turunçları hünerli ellerinde reçel haline getiriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Turunç Ağaçlarıyla Kadın Kooperatifi İş Birliği - Son Dakika

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