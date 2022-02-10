Üye Girişi
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

10.02.2022 09:32
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi Fatih Caddesi ile Türkmen Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'a kilit parke taşı döşemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi kentin faklı noktalarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, kent merkezindeki Orient ve Grand Bazaar'da gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarının yanı sıra kentin farklı birçok noktasında yol yapım çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan da elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım işlerini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre yürütülen çalışmaları vatandaşlar memnuniyetle karşılıyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol yapım çalışmalarına son olarak Davutlar Mahallesi Fatih Caddesi ile Türkmen Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'ta devam ediyor. Bu kapsamda Muzaffer İzgü Sokak'ta bulunan 1720 metrekare alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı. Bordür taşı ve kaldırım imalatı da yapılacak olan bölgede çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Davutlar Mahallesi'ndeki alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları da Fatih Caddesi'nde devam ediyor. Alt yapı yenileme çalışmaları ile zemin iyileştirmesi tamamlanan Fatih Caddesi'ne de kilit parke taşı döşenecek. - AYDIN

Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Davutlar, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:27 Saffet Sancaklı cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:14 Hamile eşini öldüren adamdan klasik savunma!
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement