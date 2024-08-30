Kuşadası\'nda Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Pazarı Büyük İlgi Görüyor

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üreticiyi ve tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı büyük ilgi görüyor. Kuşadası'nın kırsal mahallelerinde yaşayan yerel üreticiler tarafından üretilen mevsimlik ürünlerin satıldığı pazar, kent sakinlerine uygun fiyata sağlıklı beslenme imkanı sunuyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılında açıldığı ilk günden bu yana uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası olan yerel üretici pazarına gösterilen ilgi artarak devam ediyor. Kuşadası'nın kırsal mahalleleri olan Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak'ta yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazarda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor. El açması gözleme ve bazlama tezgahları ise pazara ayrı bir renk katıyor.

Davutlar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarda kendi üretimi olan balları satan Nagihan Memiş, kendi ürettiği ürünleri satmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Pazardan memnunum. Alım gücünün düşmüş olması satışlarımıza da yansıdı. Ancak yine de memnunuz" dedi.

Sokağın açıldığı ilk günden bu yana el açması gözleme satan Zahide Hanım da ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluk verici olduğuna dikkat çekerek "Satışlarımız gayet iyi. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN