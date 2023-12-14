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Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Aydın'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Aydın'da Ziyaretlerde Bulundu

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, Aydın Valisi, Emniyet Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı ve SGK İl Müdürü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerde, ticari yapısı, turizm sezonu ve ilçe ekonomisi hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Aydın\'da Ziyaretlerde Bulundu
14.12.2023 - 13:06,  Güncelleme: 13:06
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Aydın'da üst düzey ziyaretlerde bulunan Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem ilk olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Kuşadası'nın ticari yapısı ve turizm sezonu ile ilgili bilgi verildi ve Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Zeynep Yılmaz'a gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretlerinde; sezon değerlendirmesi, genel güvenlik ve ilçe ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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