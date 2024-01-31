Kuşadası Ticari Envanteri 2023 Yılı Güncellemesi Yayınlandı

2011 yılından beri Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye'de başka bir örneği bulunmayan Kuşadası Ticari Envanteri çalışması, 2023 yılı güncellemesi tamamlanarak yayınlandı.
Kuşadası'nın özel sektörünün ve ticari hayatının gelişimini izlemek ve karar alıcılara rehber olmasını sağlamak amacıyla her yıl güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri çalışması, Kuşadası Ticaret Odası Ar-Ge birimi tarafından hazırlanıyor.
İlk kez 2011 yılında yapılan Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasının 2012, 2015, 2021 ve 2022 yıllarında ki güncellemelerinden sonra, 2023 yılı güncellemesi ile de, ekonomisi turizme dayalı olan Kuşadası'nın ekonomik ve ticari yapısındaki gelişmelerle birlikte son yıllardaki ekonomik ve ticari seyir de ortaya koyuluyor. Kuşadası'ndaki 23 mahallede faaliyet gösteren işletmelerin ele alındığı 2023 yılı envanter çalışmasında, toplam 12 bin 473 veri kullanılarak Kuşadası özel sektörü incelendi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenli olarak güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasının, ilçenin özel sektörünün gelişimini ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu, envanter çalışmasının karar alıcılara, Kuşadası ile ilgili uzun vadeli planlamaları açısından yol gösterici olduğunu ifade ederek, Kuşadası Ticari Envanteri (2023) çalışmasının ortaya koyduğu önemli sonuçları şu şekilde aktardı; "Kuşadası özel sektörü, 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 9,09 oranında büyümüştür. Kuşadası ekonomisi ve ticari hayatı son 12 yılda (2011-2023) yüzde 75,75 oranında büyümüştür. Cumhuriyet, Camikebir ve Türkmen Mahalleleri, Kuşadası Merkezdeki ticari hayatın yüzde 44,26'sını oluşturmaktadır. Alacamescit, Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerini de eklediğimizde bu oran yaklaşık yüzde 55'e çıkmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan envanter çalışmalarında olduğu gibi, eski Vergi Dairesi-Güvercinada- Marina bölgesinde (2 km2'lik alanda) ticari yoğunluk devam etmektedir. Bu durum beraberinde Otopark, altyapı, ticari hayatın sürdürülebilirliği gibi pek çok sorunu gündeme getirmektedir.
Kuşadası Ticari Envanteri-2023 çalışmasına https://kuto.org.tr/site/assets/files/1423/kusadasi_ticari_envanteri-2023.pdf adresinden ulaşabilirsiniz" - AYDIN
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası Ticari Envanteri 2023 Yılı Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?