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Kuşadasıspor Stadı'nda Bakım ve Onarım Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Kuşadasıspor Stadı'nda Bakım ve Onarım Çalışması Başlatıldı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadasıspor'un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında soyunma odaları yenilenirken, basın mensupları için ayrı bir çalışma ofisi yapılacak. Ayrıca, stada giriş turnikeleri kapatılacak ve protokol tribünü genişletilecek. Başkan Ömer Günel, Kuşadasıspor'un önemine vurgu yaparak, takıma desteklerinin süreceğini belirtti.

Kuşadasıspor Stadı\'nda Bakım ve Onarım Çalışması Başlatıldı
30.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadasıspor'un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nda Başkan Ömer Günel'in talimatıyla bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmada, stadın soyunma odaları baştan sona yenilenip, basın mensupları için de ayrı bir çalışma ofisi yapılacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor'un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nda, bakım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından stadın futbolculara ait olan soyunma odaları ve duşları yenilenmeye alındı. Çalışmada, ekiplerce odalardaki eskiyen zemin, fayans ve kullanılan mobilyalar değiştirilecek. Ardından basın mensupları için konforlu bir şekilde çalışabilecekleri ayrı bir oda yapılacak.

Stada giriş turnikelerinin üstlerinin de kapatılacağı çalışmada, protokol tribünü sağ ve sol cephesinden 3 metre genişletilerek 64 koltuk daha ilave edilecek. Futbolcular ve teknik heyetin aileleri ve yakınları için kapalı tribünde ayrı bir bölümün oluşturulmasıyla sürecek çalışma, Kuşadasıspor'un kulüp binasının dış cephesinin boyanması ve tabelasının değiştirilmesiyle tamamlanacak. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sezon başında da stadın zeminini bakıma alınmıştı

Kuşadasıspor'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Başkan Ömer Günel, "Biz göreve geldiğimizde Kuşadasıspor 24 sene sonra yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin ortak değeri ve markası olan takımımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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