Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu 'Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yaşam Sistemleri', Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya sunduğu kent olanakları ve kırsala yakınlığı ile hala samimi, kasaba ilişkilerinin sürdüğü bir kent olarak tipik bir aracı şehir. 2020 yılında Dünya'yı saran Covid-19 pandemisi, şehir yaşamının yeniden ele alınmasına, memleket kavramının hiç olmadığı kadar ön plana çıkmasına ve daha birçok olguyu yeniden değerlendirmemiz gerektiğini öne çıkarttı. Covid-19, herkes için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deneyimdir ve bu salgın sonrasında bizi yeni bir Dünya'nın beklediği açıktır. Yeni şekillenen bu Dünya da Aracı Şehirler olarak, insana, yaşama, doğaya, yaşam hakkına daha saygılı, daha çevreci politikaların anahtarları Kütahya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'nda görüşülecek" dedi.

UCLG tarafından yürütülen en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmanın Kütahya için büyük bir onur olduğunu belirten Belediye Başkanı Alim Işık, ilki 2018 yılında Fas'ın Şafşavan şehrinde yapılan Dünya Aracı Şehirler Formu'nun ikincisinin Kütahya'da yapılacağını belirtti.

Başkan Işık, bu önemli organizasyon ile Kütahya'nın dünya kentleri arasında önemli bir bilinirliliğe sahip olacağını ifade ederek, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve dünyanın dört bir yanından Kütahya'ya gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

"Aracı şehirler"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'na (Dünya Belediyeler Birliği, UCLG) göre, aracı şehirlerin nüfusları 50 bin ile 1 milyon arasında değişmektedir. Aracı şehirlerin ayırıcı vasıfları arasında büyükşehirlere yakınlık, üretici ile büyükşehirler arasında bağ kurma potansiyeli ve küçük şehirler için ticari merkez işlevi gösterilmektedir. Bu bağlamda aracı şehirler temel olarak kırsal bölgeler ile büyük şehirlerarasındaki etkileşimi geliştirmeye ve bu düzlemde daha etkili bağlantılar kurulmasına aracılık etmektedir. Aracı şehirler özellikle göç olgusu bağlamında idari, ekonomik ve lojistik süreçlerde kritik roller oynamakta, aynı zamanda bölgesel uyuma katkı sağlamaktadır. Aracı şehirler, küresel zorlukların üstesinden gelmek için benzersiz fırsatlara ve çözümlere sahiptir ve özellikle '2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin' yerelleştirilmesi olmak üzere, uluslararası anlaşmalar etrafındaki çabaların hızlandırılması için esastır. Bu çerçevede, Forum'un çalışmaları, Dünya Örgütü tarafından desteklenen politikaların merkezinde yer almaktadır. - KÜTAHYA