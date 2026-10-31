Kütahya Aslanapa'da 8 üreticiye 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibeyle verildi - Son Dakika
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Kütahya Aslanapa'da 8 üreticiye 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibeyle verildi

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Kütahya Aslanapa\'da 8 üreticiye 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibeyle verildi
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 8 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 150 kilogram çörekotu tohumu dağıtıldı. Tohumlar 220 dekar alanda ekilmek üzere teslim edildi, üreticilerin çörekotu yetiştiriciliğine teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 8 üreticiye toplam 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destekleme programı kapsamında çörekotu tohumu dağıtım programı, Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkan Vekili Kısmet Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Öztürk ve İlçe Tarım Müdürü Alptuğ Tekeli katıldı.

Program kapsamında 8 üreticiye, toplam 220 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli 150 kilogram çörekotu tohumu teslim edildi. Destekle üreticilerin çörekotu yetiştiriciliğine teşvik edilmesi ve ilçedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AslanapaEkonomiKütahyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Aslanapa'da 8 üreticiye 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibeyle verildi - Son Dakika
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