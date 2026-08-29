Kütahya\'da 2027 Bütçe Toplantıları Yapıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 Orman İşletme Müdürlüğünün 2027 yılı Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında bütçe değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Kilivar başkanlığında düzenlenen toplantılara şube müdürleri katıldı. Toplantılarda, Orman İşletme Müdürlüklerinin 2027 yılına ilişkin faaliyet ve bütçe teklifleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Değerlendirmelerde; birimlerin hedefleri, üretim ve pazarlama faaliyetleri, ağaçlandırma ve silvikültür çalışmaları, makine ve ekipman ihtiyaçları ile mali planlamalar görüşüldü.

Toplantılar, bütçe tekliflerinin kurum hedefleri doğrultusunda revize edilmesi ve gerekli eylem planlarının oluşturulmasıyla tamamlandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, 2027 yılında da orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.