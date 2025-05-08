Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi

Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

08.05.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi

KÜTAHYA - Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri Divan Başkanı Metehan Besen tarafından sunuldu. OSB Müdürü Murat Demir, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, 13 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 30 Ağustos OSB'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çetiner, "Bölgemiz bu yıl altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, dijital dönüşüm adımlarından sürdürülebilir enerji projelerine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Yeni yatırımlarla parsel doluluk oranımız arttı, istihdam kapasitemizi genişlettik" dedi.

Sanayicilere yönelik hizmetleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için sistemlerin gözden geçirildiğini belirten Çetiner, "30 Ağustos OSB'yi sadece bölgesel bir üretim merkezi değil, uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetiner, "Bu topraklarda özgürce üretmemizi mümkün kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. Yeni dönemin bölgemize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza başarı ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda alınan kararların, Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi adına hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Salih Çetiner, Kütahya, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:12:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.