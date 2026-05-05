Kütahya\'da 700 milyon liralık dev tarım yatırımı

Kütahya'da kırsal kalkınmayı hamlesini başlatacak olan "Kırsal Dezavantajlı Alanların Kalkındırılması Projesi" (KDAKP) Pazarlar ilçesinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Kütahya'da tarımsal üretimi güçlendirmek ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kırsal Dezavantajlı Alanların Kalkındırılması Projesi (KDAKP) çerçevesinde Pazarlar ilçesinde geniş katılımlı bir program düzenlendi. Projenin ekonomik büyüklüğüne dikkat çeken yetkililer, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda toplam 34 milyon Avro tutarında bir finansman ayrıldığını belirtti. Üreticilerin katkı payları ile birlikte Kütahya genelinde yaklaşık 700 milyon Türk Lirası tutarındaki yatırımın, belirlenen 7 ilçede ve 157 yerleşim yerinde hayata geçeceği ifade edildi.

Programda konuşan Kütahya Milletvekili Adil Biçer, projenin sadece bir destek programı olmadığını vurgulayarak, "Bu yatırım, üreten köylünün yanında duran, yerel potansiyeli ekonomiye kazandıran ve en önemlisi gençlerimizi kırsalda tutan güçlü bir kalkınma hamlesidir. Üretimden pazarlamaya kadar her aşamada katma değeri artırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki toprağına sahip çıkan millet, geleceğine de sahip çıkar" dedi.

KDAKP kapsamında yapılacak yatırımlarla, kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve tarımsal altyapının modernize edilmesi planlanıyor. 7 ilçeyi kapsayan bu dev bütçeli proje ile Kütahyalı üreticilerin pazar imkanlarının genişletilmesi ve bölge ekonomisine ciddi bir canlılık getirilmesi bekleniyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve İl Tarım Müdürü Ertan Keleş de projenin bölge tarımına bereket getirmesi temennisinde bulunarak, her zaman üreten ve alın teri döken hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade ettiler.

Pazarlar ilçesindeki programa; Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı. - KÜTAHYA