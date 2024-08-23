Kütahya'da Alternatif Ürün Olarak Yetiştirilen Biberler Hasat Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Alternatif Ürün Olarak Yetiştirilen Biberler Hasat Ediliyor

Kütahya\'da Alternatif Ürün Olarak Yetiştirilen Biberler Hasat Ediliyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı üreticilerin deneme amaçlı olarak yetiştirdiği biberlerin hasadına başlandı. Üreticiler, başarılı sonuçlar elde ederek biberleri satış noktalarına gönderiyor.

23.08.2024 10:46
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı üreticilerin alternatif ürün olarak deneme amaçlı yetiştirdiği biberlerin hasadına başlandı.

Kütahya ve çevre illerin arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ve endüstriyel ürün ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ilçede, kimi üreticiler bu sene alternatif olarak bibere yöneldi.

Altıntaş Ovası'ndaki üretimden başarılı sonuç alan üreticiler, işçilerle tarlalarından topladıkları biberi satış noktalarına gönderiyor.

Murathanlar köyünde yaşayan Hasan Tamir, gazetecilere, önceki yıllarda genellikle hububat ektiklerini ancak yaklaşık 100 dekar büyüklüğündeki tarlasına ilk kez biber fideleri diktiğini söyledi.

Biberin veriminin kendilerini memnun ettiğini belirten Tamir, "Arazimize dolmalık, sivri, çarliston, Demre, üçburun ve yeşil kıl biber çeşitlerinin fidelerini diktik. 'Olmaz' diyenler oldu ama oldukça güzel verim alıyoruz. Yaklaşık 50 tarım işçimizle günde 10-12 ton biber toplayıp kamyonlarla Ankara'ya gönderiyoruz." dedi.

Tamir, bu üretimle oldukça verimli topraklara sahip ilçede farklı ürünlerin yetişebileceğini gösterdiklerini vurguladı.

Babasıyla çalışan Tahir Tamir de arazilerinde başka ürünler yetiştirmeyi deneyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Alternatif Ürün Olarak Yetiştirilen Biberler Hasat Ediliyor - Son Dakika

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