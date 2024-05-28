Kütahya'da Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında sertifika ve malzeme dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında sertifika ve malzeme dağıtımı yapıldı

Kütahya\'da Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında sertifika ve malzeme dağıtımı yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' kapsamında, 'Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi' kursunu tamamlayan 34 kursiyere sertifika verildi. Ayrıca, projede yer alan 25 arıcıya çeşitli malzemeler dağıtıldı. Törene AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekilleri de katıldı.

28.05.2024 00:39
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' kapsamında; "Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi" kursunu tamamlayan 34 kursiyere sertifika verilirken, yüzde 75 hibeli ana arı ve arı sütü üretimi malzeme-ekipmanı dağıtım töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekilleri de katıldı. Proje kapsamında 25 Arıcıya; 1000 adet çiftleştirme kovanı, 1000 adet parçalanabilir çerçeve, 25 adet larva transfer fırçası, 25 adet 100'lük yüksük seti, 25 adet ana arı boyama kalemi, 100 adet bigudi temini gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm yöneticilere ciddi destek sağladığını söyleyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, "Arıcılar için Bakanlık katkısı 525.000,00 TL, Çiftçi katkısı 175.000,00 TL, toplam 700.000,00 liralık bütçesiyle alet-ekipman desteğini bugün dağıtacağız" dedi.

İl Müdürlüğünde üç hafta boyunca her akşam 'Arıcılık kursu' verdiklerini dile getiren Yeniay, "Profesyonel olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki arıcı uzmanlarımız geldi, tek tek üreticilerimize gösterdik, eğitim verdik. Daha sonra uygulamalı eğitim kısmında da bu üreticilerimizi İzmir'e götürdük. İzmir'de konaklattık ve bizzat ana arı nasıl yetiştirilir? Arı kovanları nasıl bakılır? Bunların eğitimi gösterildi. Şu anda donat kısmındayız. İnşallah eğit, donat ve daha sonrasında da üret kısmını çiftçilerimizden, üreticilerimizden bekliyoruz. Geçen hafta da FAO kapsamında toplamda yüz beş arılı kovanı yüzde yüz hibe ile yine ilimize, üreticilerimize kazandırdık. Toplamda Kütahya'nın yüzde 57'si orman. Böyle ormanlık bir alanda kalite olarak, fiyat olarak en yüksek bedelle satılan kestane balının üretilmesini de artık üreticilerimizden bekliyoruz. İnşallah Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Kütahya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında sertifika ve malzeme dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında sertifika ve malzeme dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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