Kütahya\'da \'Bayram pazarı\' hareketliliği başladı

18.05.2026 10:44  Güncelleme: 10:50
Kurban Bayramı öncesi Kütahya'da kurulan bayram pazarında 250 esnaf tezgah açtı. Giyimden ev eşyasına birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da geleneksel bayram pazarı hareketliliği başladı. Vatandaşların bayram alışverişlerini rahat ve ekonomik şekilde yapabilmeleri amacıyla Gaybiefendi Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan bayram pazarı, yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 250 esnafın tezgah açtığı pazarda, bayram hazırlıkları için ihtiyaç duyulan birçok ürün satışa sunuluyor. Giyim ürünleri, ayakkabı, çanta, kozmetik malzemeleri, züccaciye ürünleri, mutfak gereçleri, ev tekstili ve çeşitli ev eşyalarının yer aldığı pazarda, her bütçeye uygun seçenekler vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle bayramlık kıyafet alışverişi yapmak isteyen ailelerin pazara yoğun ilgi gösterdiği gözlemlenirken, çocuklar için hazırlanan rengarenk bayramlık ürünler de dikkat çekiyor.

Bayram öncesi oluşan alışveriş hareketliliği hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de şehir ekonomisine canlılık katıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, ürün çeşitliliği ve uygun fiyat avantajı nedeniyle bayram pazarını tercih ettiklerini ifade ediyor. Pazarın Arife gecesine kadar açık kalacağı belirtilirken, yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde arttığı öğrenildi.

Pazarda tezgah açan esnaf Kadir Akkan, Ali Dağlı ve Mehmet Emin Erdoğan, vatandaşların taleplerine göre ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirterek, "Bayram öncesinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birçok ürünü uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl da kaliteli ve ekonomik ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Kütahyalılar her bayram olduğu gibi bu bayramda da bayram pazarına yoğun ilgi gösteriyor. Hareketlilikten memnunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kütahya Belediyesi Kapalı Halk Pazarı esnafından Güldane Ceylan ve Recep Emer de bayram alışverişinde hem çeşitliliği artırmaya hem de vatandaşların bütçesine uygun fiyat politikası uygulamaya özen gösterdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
