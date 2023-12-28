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Kütahya'da Delice Ceviz Fidanlarıyla Demonstrasyon Bahçesi Kuruldu - Son Dakika
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Kütahya'da Delice Ceviz Fidanlarıyla Demonstrasyon Bahçesi Kuruldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'Fidan Ormandan Katma Değer Tarımdan' projesi kapsamında Abaş köyünde delice ceviz fidanlarının dikimiyle demonstrasyon bahçesi kuruldu. Proje, fidanların üretime kazandırılması ve ekonomiye katkı sağlaması amacıyla uygulanacak.

Kütahya\'da Delice Ceviz Fidanlarıyla Demonstrasyon Bahçesi Kuruldu
28.12.2023 - 09:11,
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Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyünde "Fidan Ormandan Katma Değer Tarımdan" projesi çerçevesinde delice ceviz fidanlarının dikimi ile demonstrasyon bahçesi kurulduğu bildirildi.

Emet Kaymakamlığı ve Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün beraber başlatmış olduğu "Fidan Ormandan Katma Değer Tarımdan" projesi çerçevesinde Abaş köyünde Emet fidan şefliğinden tedarik edilen delice ceviz fidanlarının dikimi ile demonstrasyon bahçesinin kurulumu gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde dikiminden 1 yıl sonra cevizlerin aşılama çalışması yapılarak az maliyetle fidanların üretime ve ekonomiye kazandırılması öngörülüyor. Projeden verimli sonuç alınması durumunda uygulama ilçe genelinde yaygınlaştırılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Emet, Tarım, Çevre, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Delice Ceviz Fidanlarıyla Demonstrasyon Bahçesi Kuruldu - Son Dakika
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