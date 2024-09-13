Kütahya'da Et-Süt Kurumu Mağazası Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Et-Süt Kurumu Mağazası Açıldı

Kütahya\'da Et-Süt Kurumu Mağazası Açıldı

Kütahya'da ilk kez Et ve Süt Kurumu ürünleri, Tarım Kredi Kooperatifi içinde sunulmaya başlandı.

13.09.2024 20:16
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Kütahya'da Et ve Süt Kurumu ürünleri, Türkiye'de ilk defa Tarım Kredi Kooperatifi mağazası içinde açıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldan beri Et Süt Kurumu'nun mağazasını açmak için vekillerimizle beraber Tarım Bakanlığımız nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Kütahya Merkez de uygun bir mağaza temin edemediğimiz için Türkiye'de ilk defa sağ olsun Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'in büyük gayretiyle Et Süt Kurumu Tarım Kredi Koopertifi içinde açılmış oldu. Şu anda Vazo Meydanında yer alan Tarım Kredi Kooperatifimizin mağazasının altyapısının yeterli olması sebebiyle bugün itibarıyla Et Süt Kurumu ürünlerimizi Kütahyalı tüketicinin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Burada fiyatları da gördüğünüz gibi piyasa fiyatlarını bir şekilde daha aşağı çekecek. Vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlarda et ürünlerini ulaştırabilmemiz noktasında destek verecek bir hareket. Hükümetimizin önemli bir politikası. İnşallah bu kurumun Kütahya'da Tarım Kredi mağazasındaki hizmetiyle Kütahyalı hemşehrilerimiz pek çok ilde bulunan Et Süt Kurumu mağazasını Kütahya'mızda görmüş olacaklar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e, Milletvekillerimize, Valimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Kütahyalılara hayırlı olsun" diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu ürünlerinin fiyatları hakkında bilgi veren mağaza sorumlusu Tuğba Tosun, "Kuşbaşı etin kilosu 319 lira, kıymanın kilosu 279 lira, kasap köfte ve İnegöl köftenin kilo fiyatı da 365 liradır. Fiyatlar uygun. Devamlı soruyordu müşteriler, artık Kütahya'da Et Süt Kurumu var" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Et-Süt Kurumu Mağazası Açıldı - Son Dakika

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