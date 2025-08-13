Kütahya\'da Fideler Kontrol Edildi

Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde temin edilen domates ve biber fideleri kontrol edildi.

Demirciören, Sekiören, Enne ve Yoncalı mahallelerinde TAKE projesi çerçevesinde domates ve biber fideleri temin edildi. Fidelerin gelişim durumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından incelendi. Ayrıca, üreticilere bakım, hastalık ve zararlı yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA