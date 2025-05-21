Kütahya\'da Gübre Deposu Sözleşmeleri İmzalandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, hayvansal gübre deposu yapımı için başvurusu kabul edilen hak sahipleriyle sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesinin "Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki hayvansal üretimden kaynaklanan baskıların azaltılması" amacıyla tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde tamamı Dünya Bankası tarafından karşılanmak üzere örnek hayvansal gübre deposu yapımı için başvurusu kabul edilen hak sahipleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında gerçekleşen imza töreniyle sözleşmeler imzalandı. - KÜTAHYA