Kütahya'da Manda Üretimi Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Manda Üretimi Destekleniyor

Kütahya\'da Manda Üretimi Destekleniyor

Kütahya'da gerçekleştirilen 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı' projesi kapsamında üreticilere 14 damızlık hayvan dağıtıldı. Proje, manda yetiştiriciliğinin potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

07.09.2024 11:47
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Kütahya'da, 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı' projesi çerçevesinde üreticilere 14 damızlık hayvan dağıtıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi'nde düzenlenen törene Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emre Yeniay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Acarer ve üreticiler katıldı.

Kütahya il genelinde 4 bin civarında manda bulunduğunu kaydeden Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emre Yeniay, "Manda yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olan Kütahya'nın, bu alandaki potansiyelinin artırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İl Özel İdaresi'nin finansal desteğiyle hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından sağlanan 1 milyon 250 bin lira bütçe ile 14 damızlık manda temin edilerek köylere hibe edildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle manda yetiştiriciliği yapılan bölgelerde ilk kez manda göletleri ve gölgelikleri inşa edilecek. Bu adımla, manda yetiştiriciliği için daha uygun bir altyapı oluşturulması hedefleniyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Manda Üretimi Destekleniyor - Son Dakika

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