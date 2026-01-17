Kütahya'da kadın girişimciliğine güçlü destek - Son Dakika
Kütahya'da kadın girişimciliğine güçlü destek

Kütahya'da kadın girişimciliğine güçlü destek
17.01.2026 10:24  Güncelleme: 10:26
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni ziyaret ederek kadın girişimciliği destekleme üzerine değerlendirmelerde bulundu ve yeni projeler geliştirebileceklerini ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) binasında hizmet veren Mikro Kredi Ofisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Başkan Kahveci, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz ile Kütahya Şube personeli Sevgül Tuna ile bir araya geldi. Mikro kredi uygulamaları, başvuru süreçleri ve sağlanan destekler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadın girişimcilerin ve küçük ölçekli işletmelerin ekonomik hayata kazandırılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yerel düzeyde yeni projeler geliştirilebileceğini ifade etti. Başkan Kahveci, üretimi, emeği ve girişimciliği destekleyen her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette konuşan Başkan Kahveci, "Kadınlarımızın üretkenliğini artıracak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek ve sosyal hayata katılımlarına katkı sunacak her türlü çalışmayı destekliyoruz" dedi.

Görüşme, yapılabilecek iş birliklerinin ele alınması ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da kadın girişimciliğine güçlü destek - Son Dakika

Kütahya'da kadın girişimciliğine güçlü destek
