Kütahya\'da Permakültür Teknik Gezisi

Ekonomi

Dünya gıda örgütünün (FAO) desteklediği Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde üretici kadınlar ile birlikte örnek model olması amacıyla Bilecik Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliğine permakültür teknik gezisi düzenlendi.

Teknik gezide, permakültür felsefesi, biyoçeşitlilik, fermantasyon, arazi tasarımı, ata tohumları, fide üretimi, tıbbi bitkiler, atık yağlardan arap sabunu yapımı, tıbbi krem yapımı, markalaşma, kooperatifleşme gibi konularda bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. - KÜTAHYA