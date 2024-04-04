Kütahya\'da Ramazan Bayramı Kıyafet Pazarı Vatandaşların Akınına Uğruyor

Ekonomi

Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Kütahya Belediyesinin organizasyonu ile Gaybiefendi Mahallesi'ne kurulan kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor.

125 esnafın tezgah açtığı pazarın Arife gününün gecesine kadar açık kalacağı belirtildi. Kıyafet pazarı esnafı, bol ürün çeşitleriyle vatandaşlara hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, pazarda her bütçeye uygun ürünleri bulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan, yaptığı açıklamada, "Bayram kıyafet pazarımız açıldı. Vatandaşımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Fiyatlarımız mağazalara göre çok çok uygun. Pazarımızda bol çeşit ve makul fiyatlarla halkımızın hizmetinde. Pazarımız 125 esnafla arife günü gece 24.00'a kadar açık olacaktır. Kütahyalılar kıyafet pazarına her yıl yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bu yıl daha fazla ilgiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA