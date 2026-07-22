Kütahya'da Salep Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Salep Hasadı Yapıldı

Kütahya\'da Salep Hasadı Yapıldı
22.07.2026 09:44
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Çavdarhisar'da salep hasadı gerçekleştirilirken, üreticilerin bol kazanç elde etmesi bekleniyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar Köyü'nde salep hasadı gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla yapılan hasatta, üreticilerle birlikte çalışmalar yerinde takip edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, salep üretiminin bölge tarımı açısından önemine dikkat çekerek üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Hasadın, üreticilere bol kazanç sağlaması ve tarımsal üretime katkı sunması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çavdarhisar, Ekonomi, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Salep Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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