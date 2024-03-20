Kütahya\'da Simav Kızılcık Göleti inşaatı tamamlanacak

Ekonomi

Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.

Başkan Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Mart 2024 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre 4 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanacak olan işin ihale bedeli 405 milyon 502 bin TL'dir. 56,5 metre yüksekliğinde, 0,73 milyon metreküp dolgu hacminde gölet inşa edilerek, Kütahya Simav ve Balıkesir Sındırgı ilçelerinde 3 bin 345 hektar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA