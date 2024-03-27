Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde 43 üreticiye 4 bin 350 kilo nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde, "Ek Nohudu, Düşünme Hasat Sonunu" isimli proje ile yüzde 50 hibeli Azkan nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı.
Programa, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Projesi Kapsamında 43 Üreticiye Nohut Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Güllaç, ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilirken, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapımında taze malzemelerin kullanılması önemli bir püf noktası olarak belirtiliyor. Güllacın kilogram fiyatı ise 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Beslenme uzmanları ise güllaçın sağlıklı bir tatlı olduğunu belirtirken, kilo, tansiyon ve şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar olarak belirlendi.
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını hatırlatarak, sürdürebilir avcılığın sağlanması için av yasaklarının önemini vurguladı.
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MÜSİAD Elazığ Şubesi, Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. Elazığ'da bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silen MÜSİAD, zimem defteri uygulamasını sürdürdü.
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