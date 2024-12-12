Kütahya\'da Tarımın Geleceği Toplantıda Tartışıldı

Ekonomi

Kütahya ve ilçelerinde görev yapan Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla Tavşanlı Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kent tarımının geleceği masaya yatırıldı.

İki ayda bir farklı ilçede düzenlenen toplantıya başkanlık eden Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, tarım sektörünün sorunlarını ele almak ve çözüm yolları üretmek amacıyla bu tür toplantıların düzenli olarak yapıldığını belirtti. Demirtaş, "Amacımız, çiftçilerimizin yaşadığı sorunları yerinde tespit ederek birlikte çözüm yolları geliştirmek" dedi.

Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar ise, toplantının önemine vurgu yaparak, Kütahyalı çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmak için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda çiftçilerin karşılaştığı sorunlar, tarımsal desteklemeler, sulama sorunları ve yabani hayvanların tarım arazilerine verdiği zararlar gibi konular masaya yatırıldı. - KÜTAHYA