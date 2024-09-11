Dev Bal Kabakları Pazar Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dev Bal Kabakları Pazar Sorunu Yaşıyor

Dev Bal Kabakları Pazar Sorunu Yaşıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir çiftçi, ağırlıkları 20-30 kilo arasında değişen devasa bal kabaklarını nasıl satacağını düşünüyor. Kabakların büyük olması nedeniyle pazarda satmakta zorlanacağını belirten üretici, toptan lokantacılara veya AŞ evlerine satmayı planlıyor.

11.09.2024 14:09
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici, ağırlıkları 20-30 kilo arasında değişen bal kabaklarını nasıl satacağını düşünüyor.

İlçeye bağlı Hasanlar köyünde oturan çiftçi Fahrettin Demir, ilçede Bağlaryanı mevkiinde kiraladığı tarlada yetiştirdiği 20-30 kilo arasındaki bal kabaklarını büyük oldukları için pazarda satmakta zorlanacağını söyledi. Demir, "Bu yıl 8 dönüm alana Arıcan 97 cinsi bal kabağı ekimi yaptım. Gübre olarak sadece hayvan gübresi kullandım. Hastalık çıkmadığı için hiç ilaçlama yapmadım. Bu yıl ilk defa damlama sulama sistemi kurdum. Bunun sonucunda tarlamda ağırlığı 20-30 kilogram arasında değişen yaklaşık 20 ton dolaylarında devasa bal kabakları yetişti. Bir ay sonra hasadını yapacağım bal kabaklarının birçoğu normal ağırlıklarında olmadığı için pazar bulmakta zorlanacağım bir gerçek. Artık satabilirsem toptan lokantacılara veya AŞ evlerine satacağım" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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