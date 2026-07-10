Kütahya\'da Yem Bezelyesi Hasadı Tamamlandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Merkez ilçeye bağlı Köprüören Köyü'nde yürütülen yem bezelyesi demonstrasyonunda hasat ve balyalama çalışmaları tamamlandı.

Hasat sonrası yapılan değerlendirmelerde, Yazıcıoğlu çeşidinde dekara 775 kilogram, yerel çeşitte ise 300 kilogram kuru ot verimi elde edildi. Verim ve gelişim açısından Yazıcıoğlu çeşidinin daha başarılı performans gösterdiği belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin daha yüksek verim elde edebilmesi amacıyla verimli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına yönelik demonstrasyon ve yayım çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA