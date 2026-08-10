Kütahya\'da Yerli Nohut Çeşitleri Tanıtıldı

Kütahya'da bir ilk gerçekleştirilerek, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen 18 farklı yerli ve milli nohut çeşidi, Kızılcaören Köyü'nde kurulan demonstrasyon alanında üreticilerin beğenisine sunuldu.

Programa Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katılırken, İl Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli tarafından ekimi ve hasadı gerçekleştirilen demonstrasyon alanında incelemelerde bulunuldu.

Üreticiler, farklı nohut çeşitlerini aynı alanda görerek gelişim ve verim özelliklerini karşılaştırma fırsatı buldu. Çalışmanın, Kütahya'nın iklim ve toprak şartlarına en uygun, yüksek verimli nohut çeşitlerinin belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarımda verimliliğin artırılması ve üreticilere uygun çeşitlerin kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.