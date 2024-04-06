Kütahya\'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

İklim Değişikliği Arıcılığı Etkiliyor

İzmir'de arıcılık yapan Fahri Yaşar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle arı rotasını sürekli değiştirmek zorunda kalıyor. Yaşar, arılarını farklı coğrafyalara götürerek verimliliği artırmaya çalışıyor. Ancak son yıllarda yaşanan hava değişimleri ve sıcaklıkların artması, arı ölümleri ve üretimde düşüşlere neden oluyor. Yaşar, iklim değişikliği nedeniyle güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ve daha önce uzun süre konakladıkları bölgelerde bile artık kısa sürelerde verim alamadıklarını belirtiyor.