DPÜ üretim seferberliği başlattı - Son Dakika
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DPÜ üretim seferberliği başlattı

08.08.2022 12:05

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) atıl vaziyetteki 180 dönümlük araziye üreticileri de teşvik etmek amacıyla ayçiçeği ve tıbbı aromatik bitkiler ekti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) atıl vaziyetteki 180 dönümlük araziye üreticileri de teşvik etmek amacıyla ayçiçeği ve tıbbı aromatik bitkiler ekti.

DPÜ'nün Geven köyündeki arazisinde başta yağlık ayçiçeği, kekik, ekinazya, aynısefa, lavanta, papatya ve ada çayı başta olmak üzere tıbbı ve aromatik bitkiler toprakla buluşturuldu, fideleri de köylülere ücretsiz olarak dağıtılacak.

DPÜ'nün ürettiği bitkileri kozmatik, parfümeri, ve farmakoloji gibi alanlarda şampuan ve sabun gibi uç ürünlerin imalatında kullanarak şehrin ekonomisine katkı sağlayacak.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Geven köyündeki arazide incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Uysal, "Geleceğimiz tarımda, geleceğimiz bitkisel üretimde. Bu şüphe götürmez bir gerçek. Teknolojik olarak dünya bir yere geldi. Ancak malumunuz gıda sıkıntısı, gıdayı temin zorlaştı. Bundan dolayı üniversitelerin bu anlamda çalışması ve kafa yorması gerekiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak da mesai arkadaşlarımla, özellikle biyoloji bölümündeki arkadaşlarımla biz zirai üretim noktasında neler yapılabileceğini konuştuk. Bu yıl merkez kampüsümüzde bazı alanlara tıbbi ve aromatik bitkiler ektik. Ayrıca belediyeden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezini devraldık ve orayı da faaliyete geçirdik. Tavşanlı yolu üzerindeki bu bölgeye yaklaşık 110 dönüm ayçiçeği, ayrı 40 dönüm tıbbi ve aromatik bitkiler ektik. Gerek kampüsümüzde gerek belediyeden aldığımız Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler çok iyi gelişti ve istikbal vaat ediyor. Ben eminim ki bugün güzel uygulamadan sonra Kütahya'daki şu an ekilmeyen ıssız, verimsiz gördüğünüz bu ovalar yakın zamanda değişecekler. İnşallah Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de işin öncülüğünü yapacak. Sadece üretim değil, biz güzel bir uygulama göstereceğiz, halkımıza bu işi sahiplendireceğiz ve tıbbi ve aromatik bitkilerden kozmetikte ve sanayide kullanılan daha uç ürünler elde edeceğiz. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

"Kütahya'da tıbbi ve aromatik bitkiler çok güzel gelişiyor, yetişiyor"

DPÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Topal, hedeflerinin üretimi daha yaygın hale getirmek olduğunu ifade etti. Topal, "Yaklaşık 4 aydan beri bu arazideyiz. Bu şekilde bir üretimi gördükten sonra heyecan katıldı. Biz burada 180 bin dönümlük alanda bir üretim planladık. Rektörümüz bizim bu projemize destek oldu. Projemiz şuydu, atıl vaziyette duran arazilere ekim dikim yapılması. Rektörümüz projeye ciddi anlamda kaynak aktardı. Yaklaşık 50 dönüm alana lavanta, aynısefa, kekik, ada çayı ve ekinezya bitkisi ektik. En önemlisi lavanta tabi ki. Bu 24 aylık bir proje. Kütahya'da tıbbi ve aromatik bitkiler çok güzel gelişiyor, yetişiyor. Üretimi milyonlar düzeyinde arttırdığımızda istekli çiftçilerimize hibe şeklinde dağıtımını yapacağız. 24 ayın sonunda inşallah Kütahya'yı tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi haline getireceğiz. Ekimi yaptırılan ürünlerin toplamınından sonra işlenip uç ürünlere dönüştüreceğiz. Şampuan ve kozmetik sanayiine kadar her türlü uç ürünlere dönüşmüş olacak. Tamamen doğal hiç bir sentetik kimyasal kullanılmadan yapılan üretim" ifadelerini kullandı.

DPÜ tarafından teşvik amacıyla ekilen arazi İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kazım Uysal, İnceleme, Kütahya, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DPÜ üretim seferberliği başlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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